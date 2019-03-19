2019-03-19T16:25:13+03:00
Общество

«Выпускники» Симферопольского роддома №2 заложили сквер из лип и кленов

Акция в честь пятилетия Крымской весны собрала 448 человек, родившихся с 1947 по 2019 год
Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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В акции принимали участие целыми семьями.В акции принимали участие целыми семьями.
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В Симферопольском роддоме №2 прошла добрая, памятная акция под названием «Родился в роддоме – посади дерево!», приуроченная к пятой годовщине Воссоединения Крыма с Россией.

Чтобы проинформировать о грядущей акции, на сайте и в соцсетях был размещен номер телефона, по которому родившиеся в втором роддоме могли зарегистрироваться.

«Выпускники» второго роддома всех лет с начала его основания — с 1947 по 2019 год — заложили аллею лип и кленов в запланированном «Сквере будущего« возле родильного дома.

- В нашем мероприятии приняли участие 448 «выпускников» роддома всех возрастов, они посадили 44 дерева — примерно по 10 человек на дерево. Люди приходили со своими детьми, семьями и родственниками — всего на акции собралось больше тысячи человек, - рассказал главврач роддома №2 Илья Глазков.

Всего на мероприятии собралось более тысячи человек

Всего на мероприятии собралось более тысячи человек

При этому каждому дереву выпускники присвоили свое имя. Администрация роддома создала специальную «Книгу счастья и радости», в которой будут записаны номер и имя дерева, фамилии посадивших его выпускников. Таким образом, каждый выпускник в любое время узнает свое дерево и может навещать его с семьей.

Каждому дереву присвоили свой номер

Каждому дереву присвоили свой номер

Родильный дом №2 Симферополя благодарит спонсоров и организаторов акции «Родился в роддоме – посади дерево!»: главу Симферополя Виктора Агеева и главу администрации Симферополя Наталью Маленко, ООО «Рустур» и лично Ивана Пороженко, ИП Бондаренко, председателя Региональной болгарской культурной автономии Крыма Ивана Абажера, ООО «Дорснаб», , ИП Дорошенко И. , директора ГУП РК «Крымхлеб» Андрея Ванжегу, арт-группу «Калейдоскоп», компанию «Миг детства».

В "Книге счастья и радости" запишут номер и имя дерева, фамилии посадивших его "выпускников".

В "Книге счастья и радости" запишут номер и имя дерева, фамилии посадивших его "выпускников".

Памятный камень с весом более трех тонн будет торжественно установлен в «Сквере будущего» 12 апреля 2019 года в 12-00 с памятной табличкой - название сквера, кто его «родил» и в честь какого праздника сквер появился на свет.

Аллея лип и кленов в "Сквере будущего"

Аллея лип и кленов в "Сквере будущего"

Но и это еще не все. Роженицы, которые на с 16 по 18 марта находились в роддоме, написали послание в будущее своему ребенку, Крыму и России. Свои пожелания передадут потомкам и сотрудники роддома.

- Все послания мы положим в капсулу и торжественно заложим ее 12 апреля в 12:00 в «Сквере будущего». Капсулу вскроют в 2047 году — на 100-летие Симферопольского роддома №2, - заключил Илья Глазков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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