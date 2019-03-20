69 пациентов: В Крыму и Севастополе растет количество заболевших корью

В Крыму и Севастополе продолжает увеличиваться количество заболевших корью.

- В Республике Крым и Севастополе зарегистрировано 69 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью. Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие непривитых лиц в очагах инфекции, - сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве добавили, что во всех очагах кори проводятся противоэпидемические мероприятия - под медицинским наблюдением находятся все, кто контактировал с заболевшими.

В Роспотребнадзоре напомнили, что единственная возможность уберечь себя от кори – это вовремя делать прививки. Направление можно получить у своего терапевта.

- В соответствии с Национальным календарем прививок иммунизация против кори включает 2 прививки: первая (вакцинация) проводится в 1 год, вторая (ревакцинация) в 6 лет. Взрослым прививки проводятся в возрасте 18-35 лет в случае, если они не привиты против кори или имеют только одну прививку. До 55 лет подлежат иммунизации декретированные контингенты (медицинские работники, работники образования, сферы обслуживания, транспорта), - уточнили в Роспотребнадзоре.

С начала года против кори привито около четырех тысяч человек.

КАК РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

- Корь очень похожа на острое респираторное вирусное заболевание. В первые 3-4 дня болезни характерно повышение температуры, кашель, насморк, конъюнктивит, - рассказывает детский врач-инфекционист Наталья Рымаренко.

Сыпь появляется, по словам медика, на 4-5 день болезни, а вместе с ней повышается температура. Сначала пятна покрывают лицо и шею. Затем сыпь поражает туловище и верхнюю часть конечностей, а потом пятна появляются внизу. Характерно, что пятна не чешутся.

- Врач сможет распознать корь еще до появления сыпи. На слизистой оболочке щек появляются мелкие белесоватые, окруженные узкой красноватой каемкой пятна. Это характерный признак заболевания, - отмечает Рымаренко.

Напомним, на 12 марта в Крыму было 47 лабораторно подтвержденных случаев кори, а в середине февраля было всего 15 заболевших. Частично инфекцию завозят из Украины - с начала года в незалежной зарегистрировали больше 30 тысяч заболевших, а в середине февраля их было в два раза меньше.

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