Овсянников предложил передать Севморпорт в федеральную собственность

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил передать ГУП «Севастопольский морской порт» в ведение Минтранса России — это даст толчок в развитии предприятия, заявил губернатор на пресс-конференции в Москве.

- Передача Севморпорта в федеральную собственность, а именно в ведение Министерства транспорта России, могло бы стать ключевым решением. Это позволит обеспечить его соответствующую загрузку. Необходим стратегический – государственный партнер, чтобы обеспечить развитие Севморпорта, – отметил Дмитрий Овсяников.

Из-за санкций заказы Севморпорта по перевалке грузов упали, однако сотрудничество с Сирией в этом направлении должно реанимировать работу предприятия.

Напомним, в 2018 году «Севастопольским морским портом» начата отгрузка в Тартус сельхозпродукции. Всего в течение года было поставлено более 16 тысяч тонн зерна.

В январе 2019 года губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и губернатор провинции Тартус Сафуан Абу Саад в ходе рабочей встречи в Сирии подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.