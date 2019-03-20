2019-03-20T10:24:50+03:00
Общество

Овсянников предложил передать Севморпорт в федеральную собственность

Такое решение даст толчок развитию предприятия, уверен губернатор Севастополя
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил передать ГУП «Севастопольский морской порт» в ведение Минтранса России — это даст толчок в развитии предприятия, заявил губернатор на пресс-конференции в Москве.

- Передача Севморпорта в федеральную собственность, а именно в ведение Министерства транспорта России, могло бы стать ключевым решением. Это позволит обеспечить его соответствующую загрузку. Необходим стратегический – государственный партнер, чтобы обеспечить развитие Севморпорта, – отметил Дмитрий Овсяников.

Из-за санкций заказы Севморпорта по перевалке грузов упали, однако сотрудничество с Сирией в этом направлении должно реанимировать работу предприятия.

Напомним, в 2018 году «Севастопольским морским портом» начата отгрузка в Тартус сельхозпродукции. Всего в течение года было поставлено более 16 тысяч тонн зерна.

В январе 2019 года губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и губернатор провинции Тартус Сафуан Абу Саад в ходе рабочей встречи в Сирии подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе отремонтируют пешеходные мостики через реку Салгир
Прокуратура изъяла из школ и детского сада на ЮБК 80 кило сомнительных продуктов
Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей
Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков
Руководству одного из детсадов Симферополя может грозить уголовная ответственность: Детей зачисляли вне очереди
30 тысяч симферопольцев посетили концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией
Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек
Симферополь переполошил громкий хлопок
Случай бешенства животного зафиксировали в Симферополе
В Гагаринском парке Симферополя высадили «розовых фламинго»
В Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии
42-летняя мошенница «нагрела» четырех жителей Ялты на 3,5 миллиона рублей
В Керчи продавец меда украла у пенсионера 170 тысяч рублей
В Симферополе на привокзальной площади задержали наркодилера
Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17
Лада Дэнс и фейерверк: Как в Евпатории отпраздновали пятилетие Крымской весны
Часть Симферополя 19 марта останется без света
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен водой
Сбитая девушка упала в глубокий в овраг, а пьяный водитель уехал: В Ялте поймали виновника ДТП
Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ