2019-03-20T10:52:09+03:00
Общество

Губернатор Севастополя обсудил с федеральными руководителями приоритетные для развития города проекты

Позже Димитрий Овсянников представит их президенту России
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в Москве принял участие в совещаниях с руководством правительства России и федеральных министерств, на которых обсуждались приоритетные для города-героя инфраструктурные проекты.

- Встреча у заместителя председателя правительства Дмитрия Козака была посвящена подготовке совещания под председательством президента России Владимира Владимировича Путина. Обсуждали те вопросы, которые были озвучены на встрече с общественниками во время визита главы государства в Крым, те, которые «остались за кадром», но имеют высокую значимость и требуют принятия решений, – рассказал Дмитрий Овсянников.

В свою очередь на совещании с вице-премьером РФ Ольгой Голодец рассматривался проект в Севастополе объектов культурного кластера, а также создание нового общественного городского пространства на мысе Хрустальный.

Этот проект, который разрабатывается по поручению Владимира Путина, подготовлен к включению ФЦП.

С мэром Москвы Сергеем Собяниным Дмитрий Овсянников обсудил реализацию соглашения между городами от ноября прошлого года по предоставлению Севастополю финансовой и методической помощи.

При этом в текущем году совместно с властями Москвы реализуют новые проекты в Севастополе: капитальный ремонт одного из родильных домов города-героя, создание парка Учкуевка, реконструкция улицы Большая Морская, Артиллерийской бухты и набережной Корнилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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