Строительство севастопольской школы для одаренных детей идет по графику

Строительство школы-коллегиума на проспекте Античный в Севастополе идет по графику, сообщил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов во время инспектирования объекта.

- На объекте школа-коллегиум завершено устройство монолитного каркаса здания, устройство гидроизоляции, вынос магистральной теплотрассы, водопровода и канализации, завершены отделочные работы подвальной части и первого этажа здания школы. На сегодняшний день ведется кладка внутренних перегородок из кирпича и газоблока. Начат монтаж инженерных сетей здания и оборудования, а также отделочные работы второго и третьего этажей школы, – отметил Сергей Смирнов.

Учебное заведение введут в эксплуатацию к началу учебного года - 1 сентября этого года.

Напомним, что новая школа для одаренных детей рассчитана на 720 человек. Всего на объекте работают 200 человек, задействованы 11 единиц техники.