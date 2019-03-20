2019-03-20T11:27:17+03:00
Общество

Строительство севастопольской школы для одаренных детей идет по графику

Учебное заведение введут в эксплуатацию 1 сентября
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Строительство школы-коллегиума на проспекте Античный в Севастополе идет по графику, сообщил директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов во время инспектирования объекта.

- На объекте школа-коллегиум завершено устройство монолитного каркаса здания, устройство гидроизоляции, вынос магистральной теплотрассы, водопровода и канализации, завершены отделочные работы подвальной части и первого этажа здания школы. На сегодняшний день ведется кладка внутренних перегородок из кирпича и газоблока. Начат монтаж инженерных сетей здания и оборудования, а также отделочные работы второго и третьего этажей школы, – отметил Сергей Смирнов.

Учебное заведение введут в эксплуатацию к началу учебного года - 1 сентября этого года.

Напомним, что новая школа для одаренных детей рассчитана на 720 человек. Всего на объекте работают 200 человек, задействованы 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Севастопольскому предпринимателю грозит уголовная ответственность за продажу поддельных вещей марок Nike и Adidas
Замминистра ЖКХ Крыма подал в отставку
В Симферополе хотят провести реконструкцию площади Ленина
Пограничники задержали крымчанина, перевозившего трех краснокнижных рыб
Частные перевозчики Симферополя могут лишиться работы за невыход на маршруты 18 марта
В Симферополе отремонтируют пешеходные мостики через реку Салгир
Прокуратура изъяла из школ и детского сада на ЮБК 80 кило сомнительных продуктов
Председатель жилищного кооператива в Алуште растратил 5 миллионов рублей
Погода в Крыму 20 марта: Тепло и без осадков
Руководству одного из детсадов Симферополя может грозить уголовная ответственность: Детей зачисляли вне очереди
30 тысяч симферопольцев посетили концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией
Крымские полицейские за два дня задержали 57 человек
Симферополь переполошил громкий хлопок
Случай бешенства животного зафиксировали в Симферополе
В Гагаринском парке Симферополя высадили «розовых фламинго»
В Старом Крыму задержали 12 нелегалов-строителей из Азии
42-летняя мошенница «нагрела» четырех жителей Ялты на 3,5 миллиона рублей
В Керчи продавец меда украла у пенсионера 170 тысяч рублей
В Симферополе на привокзальной площади задержали наркодилера
Погода в Крыму на 19 марта: сухо и тепло до +17
Лада Дэнс и фейерверк: Как в Евпатории отпраздновали пятилетие Крымской весны
Часть Симферополя 19 марта останется без света
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен водой
Сбитая девушка упала в глубокий в овраг, а пьяный водитель уехал: В Ялте поймали виновника ДТП
Пятилетие Крымской весны: В Судаке прошел автомотомарш
Общественный транспорт в Симферополе 18 марта будет ходить до полуночи
В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
88% россиян довольны воссоединением Крыма с РФ