Губернатор Севастополя отчитался Путину о главных достижениях города за пять лет

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников рассказал о главных достижениях города в социально-экономической сфере за прошедшие пять лет — отчет он озвучил на очередном совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам губернатора Севастополя, с 2014 года город получил мощный толчок в своем развитии.

- За прошедшие пять лет экономика региона выросла на 80%, и только за 2018 год – на 20%. (...) Началась загрузка наших промышленных предприятий. За пять лет промышленное производство выросло на 150 % и только за последний год на 29 % Объемы производства продукции сельского хозяйства выросли на 54 % с 2014 года Активно развивается малый и средний бизнес – свыше 47 тыс. работников занято в этом секторе экономики. А налоговые поступления только за прошлый год выросли только на 43%, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Кроме того, инвестиции в основной капитал города с момента Воссоединения с Россией выросли аж в 10 раз и в минувшем году составили 40 млрд рублей.

Значительно улучшается демографическая ситуация: с 2014 года население увеличилось на 15%. При этом средняя зарплата в регионе увеличилась в 2,3 раза.

- Благоустроены более 20 парков и скверов, установлены свыше 500 спортивных и детских площадок, отремонтированы почти 400 дворов. Севастополь вошел топ-20 самых благоустроенных регионов страны, по оценке Минстроя России, - продолжил губернатор.

Кроме того, за 5 лет в эксплуатацию 825 тысяч квадратных метров нового жилья - в 2019 году Севастополь вышел на 1 место среди регионов ЮФО по темпу роста.

Между тем, по словам Дмитрия Овсянникова, острыми для горожан остаются проблемы социальной инфраструктуры, медицины, изношенность зданий, техническая оснащенность больниц, недостаточный уровень квалификации врачей и кадровый голод, состояние дорог, жилищно-коммунальной инфраструктуры и ряд других.

- Учитавая, что по ряду объектов срок строительства которых превышает срок реализации ФЦП, и есть Ваши соответствующие решения, в этих объектах нуждается и Крым и Севастополь, мы ходатайствуем о продлении срока реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, - заключил Дмитрий Овсянников.