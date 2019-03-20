Власти Севастополя объявили конкурс на лучшую концепцию развития набережной «Парка Победы»
Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя объявил конкурс на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития набережной «Парка Победы».
- Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта до 15 апреля текущего года. Зарегистрировать заявление можно по адресу улица Рабочая, 5-А. Кабинет № 304, понедельник – четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Получить более подробную информацию можно на сайте Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя по ссылке: http://севархитектура.рф
Победитель конкурса получит премию - 150 тысяч рублей, «серебряный» призер - 100 тысяч, занявший третье место - 50 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU