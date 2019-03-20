2019-03-20T19:01:31+03:00
Общество

Власти Севастополя объявили конкурс на лучшую концепцию развития набережной «Парка Победы»

Победитель получит 150 тысяч рублей
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя объявил конкурс на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития набережной «Парка Победы».

- Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 марта до 15 апреля текущего года. Зарегистрировать заявление можно по адресу улица Рабочая, 5-А. Кабинет № 304, понедельник – четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Получить более подробную информацию можно на сайте Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя по ссылке: http://севархитектура.рф

Победитель конкурса получит премию - 150 тысяч рублей, «серебряный» призер - 100 тысяч, занявший третье место - 50 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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