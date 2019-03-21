На Крымский полуостров нагрянут дожди со снегом и ночные заморозки

Ненастные деньки стоят на пороге - такое заявление сделали крымские синоптики.

Мартовские праздники – Международный женский день, пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией выдались на редкость солнечными и комфортными. Гости и жители полуострова могли вволю понаслаждаться красивыми видами, побывать на торжественных мероприятиях и даже пожарить шашлыки на природе.

По большому счет, неплохая погода, в четверг, 21 марта: нет дождей, правда с туманами, тепло до +12°.

Ситуация измениться с завтрашнего дня: 22 марта столбик термометра начнет потихоньку опускаться вниз на несколько градусов.

- В пятницу без осадков, но к концу дня, начнет холодать и возможен дождь. Снова будет влиять атмосферный фронтальный раздел Атлантический циклон, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова. – Ночью, в субботу возможны смешанные осадки. Это такая фаза - дождь переходящий в мокрый снег. Северо-западный ветер может усилиться в горах и на Южном берегу Крыма до 15-20 метров в секунду. Температура понизится. Ночью будет примерно 0,5°, в горах же небольшой минус - заморозки. Днем же на полуострове +6…10°.

И Раиса Степанова отметила: - Такая вот прохладная погода.

Крымские синоптики не делают прогнозы на более поздние сроки. Но если же внимательно просмотреть информационные ресурсы в интернете, то выходит, что прохладная погода, которая нагрянет в Крым на днях, не будет торопиться уходить - начало апреля встречать придется в теплых куртках и обуви.

На полуострове различные природные стихии нередко вмешиваются в будничную жизнь крымчан и жителей Севастополя.

Штормовой ветер, например, в Ялте свалил дерево прямо на движущий легковой автомобиль, в котором находились супруги с маленьким ребенком. Чудом никто не пострадал, но автомобилю здорово досталось.

Кроме неприятностей, различные природные катаклизмы дарят различный необычные и яркие явления. В самом начале марта жители Южного береге Крыма стали свидетелями весьма красочного феномена на морских просторах, который получил название "пурга на Черном море с эффектами радуги". Штормовой ветер, безжалостно валивший деревья на суше, умудрился на воде создать необычные, достойные кисти художника и пера поэта, сюжеты.

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