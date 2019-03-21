2019-03-21T13:33:37+03:00
Общество

Овсянников: Проблемы севастопольцев на контроле президента России

Губернатор Севастополя рассказал об итогах совещания с Владимиров Путиным в Москве
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба КремляФото: пресс-служба Кремля
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Губернатор Дмитрий Овсянников подвел итоги совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ и руководителями федерльных ведомств, где главы крымских регионов представили доклады об социально-экономически достижениях за пять лет.

По его словам, после официальных отчетов глав Севастополя и Крыма прошла «длинная часть» совещания, где обсуждались актуальные проблемы жителей полуострова – в том числе вопросы обеспечения жилья для военнослужащих, ценообразования и дорожного строительства.

Глава Севастополя отдельно отметил, что федеральные власти будут содействовать созданию оптово-распределительного центра возле города, который позволить снизить цены на продукты до 30%.

Кроме того, члены правительства поддержали строительства Гераклейской рокады и моста через Севастопольскую бухту – их включат в финансирование.

Также на совещании обсудили и вопрос строительства Межгорного водохранилища, которое обеспечит подачу питьевой воды в Севастополь и Симферополь.

Отдельно Владимир Путин интересовался ходом строительства федеральной трассы «Таврида», туристической сферой, а также компенсацией стоимости авиабилетов в Крым.

- Есть уверенность, что те проблемы, которые сегодня волнуют севастопольцев, они на контроле президента, - заключил Дмитрий Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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