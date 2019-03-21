2019-03-21T17:14:25+03:00
Общество

В Севастополе стартовал весенний этап акции «Виноградная лоза – в каждый двор»

В высадке принял участие Дмитрий Овсянников
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе стартовал весенний этап регулярного проекта «Виноградная лоза – в каждый двор». В акции принял участие губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который высадил саженцы у дома N38 по улице Ивана Голубца.

- Озеленение дворов – один из важных шагов к формированию комфортной городской среды. Акция «Виноградная лоза – в каждый двор» реализуется в Севастополе третий год. Благодаря ей через некоторое время наши дворовые пространства станут более зелеными и уютными, – отметил Дмитрий Овсянников.

На сегодняшний день получено 2 тысяч заявок от жильцов многоквартирных домов на высадку лозы. Всего до лета этого года запланировано высадить около 10 тысяч саженцев виноградной лозы сорта «Каберне».

Подробности об акции жители Севастополе могут узнать в своих муниципалитетах.

Напомним, в 2017 году в рамках акции во дворах города были высажены 5 тысяч саженцев винограда сорта «Молдова» и «Италия», в 2018 году - 17,5 тысяч саженцев винограда сорта «Италия», «Молдова», «Изабелла» и «Агадаи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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