2019-03-21T18:02:22+03:00
Общество

В севастопольской больнице №5 заработал магнитно-резонансный томограф

В сутки на новом аппарате будет проводиться до 25 исследований
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В городской больнице Севастополя №5 в круглосуточном режиме заработал новый магнитно-резонансный томограф.

С новым оборудованием ознакомился губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Магнитно-резонансный томограф был установлен в конце февраля и сегодня уже работает на полную мощность. До 25 апреля в больнице будет запущен новый КТ, что позволит обслуживать пациентов со всего города. Кабинет МРТ будет работать в круглосуточном режиме, в среднем в сутки будет проводится 20-25 исследований, - сообщил глава города.

По словам главного врача городской больницы №5 Елены Авериной, команда из медицинских специалистов прошла обучение по работе с оборудованием.

Она отметила, что МРТ наиболее эффективна для раннего диагностирования опухолей и очагов воспаления, нарушений ЦНС, опорно-двигательной системы, органов брюшной полости и малого таза, кровеносных сосудов.

- Аппарат позволяет визуализировать сосуды, например, головного мозга. Открытие стационарного МР томографа в специально оборудованном помещении позволит проводить МР томографию детям раннего возраста, нуждающимся в анестезии для проведения исследования, - пояснила Елена Аверина.

Уже в следующем месяце в больнице запустят дополнительный компьютерный томограф.

Кроме того, до конца текущего года в медицинском медучреждении закончат капитальный ремонт капремонт фасадов зданий, родильного отделения и пищеблока. Главный корпус детского стационара планируют капитально отремонтировать в 2020-2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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