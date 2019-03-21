Овсянников: Спорткомплекс «Муссон» должен быть готов к открытию до конца марта

Спорткомплекс ТРЦ «Муссон» должен быть готов к вводу в эксплуатацию до конца марта. Такое поручение дал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Сейчас собственник объекта заканчивает работы по «дорожной карте», которые необходимы для ввода спорткомплекса в эксплуатацию.

- До 30 марта собственнику необходимо встать под надзор за реконструкцией корпусов №5 и №36 в Управление государственного строительного надзора и экспертизы, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Управление рассмотрит документы по выполнению всех необходимых работ и техусловий, проведет проверку на соответствие объекта требованиям проектной документации.

Далее документы проверит уже Департамент архитектуры и градостроительства. Если специалисты департамента не найдут нарушений - спортивный комплекс ПАО «Муссон» получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, работа спорткомплекса была приостановлена решением суда из-за изменения разрешенного использования земельного участка с категории земли «сельскохозяйственного назначения», «технической инфраструктуры», «связи и телекоммуникаций», «земли занятые незавершенным строительством», «земли смешанного использования» на земли категории «спорт».