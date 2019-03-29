День Победы 9 мая 2019 года в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В Симферополе 9 мая 2019 года с размахом отметят День победы. "Комсомольская правда - Крым" собрала для вас самую полную программу мероприятий.

С 8.00 до 15.00 - выставка военной техники на площади Ленина.

8.50 - первые лица республики вместе с ветеранами возложат цветы на Военном мемориальном кладбище (по улице Старозенитная)

10.00 - 10.45 (ориентировочное время) - военный парад. По проспекту Кирова от площади Амет-Хана Султана до площади Советской пройдут парадные расчеты частей Симферопольского гарнизона и механизированная колонна военной техники.

Военный парад в Симферополе стали проводить недавноФото: Наталья Гоцанюк

10.45 - 10.50 (ориентировочное время) - на площади Ленина все присутствующие обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России в связи с празднованием 74-й годовщины Великой Победы. Прямая трансляция - на светодиодном экране.

11.00 (ориентировочное время) - начало шествия колонны "Бессмертного полка". Все желающие пройдут от площади Ленина по проспекту Кирова и улицам Карла Маркса и Павленко к Вечному огню в Гагаринском парке.

Шествие "Бессмертного полка" в Симферополе 9 мая 2018 годаФото: Виталий ПАРУБОВ

11.30 - возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в Гагаринском парке участниками шествия "Бессмертный полк".

18.00 - начало праздничного концерта на площади Ленина.

22.00 - праздничный фейерверк на площади Ленина