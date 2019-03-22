2019-03-22T11:18:10+03:00
Общество

В севастопольском Парке Победы заложили Курсантскую аллею

Благоустроить парк по традиции теперь могут официальные делегации, школьники, ветераны и просто все желающие
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В севастопольском Парке Победы высадили аллею тюльпанных деревьев – в мероприятии участвовали курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды и губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Идея руководителя училища, что каждый выпуск будет высаживать деревья – очень хорошая. Сегодня первые курсанты дали старт новой традиции. Мы также договорились, что официальные делегации, школьники, ветераны и просто все желающие всегда будут иметь возможность своими руками благоустраивать Парк Победы, – рассказал Дмитрий Овсянников.

Работы по реконструкции парка стали без преувеличения народными – по примеру 1975 года, когда Парк Победы облагораживали трудовые коллективы, моряки, учащиеся средних и высших учебных заведений, школьники.

- Сегодня деревья посадили выпускники первого пятилетия училища после возвращения в Россию – ребята, которые поступили в 2014 году. Это большая честь для них. Мы будем продолжать новую традицию – каждый выпускной курс перед уходом на стажировку будет оставлять память о себе, – отметил начальник училища, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Всего в рамках реконструкции планируют высадить более 31,5 тысяч новых деревьев, кустарников и многолетних цветов.

Дмитрий Овсянников убежден, что первая очередь реконструкции парка подрядчик закончит в срок – ко Дню Победы.

Он добавил, что вторая очередь реконструкции парка начнется в 2020 году – уже в апреле в бюджет города внесут правки, после чего станет известно, сколько средств необходимо для продолжения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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