2019-03-22T11:43:40+03:00
Общество

Проект автомобильного моста через Севастопольскую бухту доработают в апреле

Транспортный департамент города разработает технико-ценовой аудит и подготовит другие документы
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры до конца апреля разработать технико-ценовой аудит (ТЦА) по проекту моста через Севастопольскую бухту.

Поручение Дмитрий Овсянников дал после совещания у президента России в Москве, где в том числе обговаривался этот проект.

- Была представлена информация по Гераклейской рокаде и мосту через Севастопольскую бухту – предварительно нас поддержали. Ваша задача в апреле выйти из ТЦА по мосту и представить все документы, – поручил Дмитрий Овсянников руководству Департамента.

Напомним, идея строительства транспортного перехода через Севастопольскую бухту была впервые озвучена на встрече Владимира Путина с избранными губернаторами в сентябре 2017 года.

В соответствии с предварительным проектом мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешенной скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

Мост даст дополнительный импульс в развитии Северной стороны Севастополя и будет интегрирован в будущую Гераклейскую рокаду, которая проектируется от Камышового шоссе до улицы Брестской и через эстакаду над железнодорожными путями к Инженерной балке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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