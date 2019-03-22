Земельный участок под логистический центр возле Севастополя подготовят за неделю

В течение недели правительство Севастополя должно завершить подготовку и межевание земельного участка под строительство оптово-распределительного центра для продуктов питания и товаров, которые завозят в город. Такое поручение губернатор Дмитрий Овсянников дал ответственным лицам.

Глава города сообщал, что на совещании у президента России Владимира Путина в Москве рассматривался вопрос снижения стоимости продуктов питания в Севастополя – именно с этой целью и будет создаваться логистический центр.

- В течение недели необходимо завершить подготовку и межевание земельного участка под строительство оптово-распределительного центра. Также необходимо определить основные параметры, провести рабочее совещание с руководством Крымской железной дорогой, дорожными службами Севастополя с тем, чтобы увязать расположение ОРЦ со съездами с трассы «Таврида», железнодорожными путями, – отметил Дмитрий Овсянников.

Напомним, инвестиционный проект создания оптово-распределительного центра в районе села Верхнесадовое Севастополь представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, прошедшем в феврале текущего года. Такой центр сократит число посредников при поставках товаров в городские супермаркеты и магазины. Это дешевит продукты питания на 30%, уверены в региональном правительстве.