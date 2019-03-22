2019-03-22T14:04:52+03:00
Общество

В Севастополе выплатят премии лучшим врачам и медработникам

Победителям городских конкурсов заплатят по 180 и 85 тысяч рублей
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Победители конкурсов «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в Севастополе получат премии в несколько тысяч рублей.

Постановление принято на заседании правительства Севастополя.

Так, конкурс «Лучший врач года» проходит в восьми номинациях: «Лучший педиатр», «Лучший терапевт», «Лучший хирург», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучший врач по диагностическим исследованиям», «Лучший врач скорой медицинской помощи», «Лучший врач-специалист», «За верность профессии».

Премия за выигрыш в каждой номинации - 180 тысяч рублей.

- Победителям в конкурсе «Лучший средний медицинский работник» выплачивается денежная премия в размере 85 тысяч рублей в 6 номинациях: «Лучший фельдшер», «Лучший акушер», «Лучший медицинская сестра», «Лучший участковая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «За верность профессии», - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Общий призовой фонд двух конкурсов составляет 1 млн 950 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Симферополе вернули шлагбаум на въезд в пешеходную зону на Карла Маркса
Крымские спасатели на снегоходах эвакуировали трех туристов с плато Ай-Петри
Сильный дождь, снег и ветер: На Крым 22 и 23 марта обрушится непогода
В Симферопольском районе в ДТП пострадал ребенок
В Симферополе хотят установить скульптуру в память о погибшем рыжем коте музыканта
Артиллерийские дуэли: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота
В Симферополе появился новый детский сад на 100 мест
Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 22 марта
В Крыму две школьницы отравились таблетками, одна из них умерла: СК завел уголовное дело
В Симферополе 22 марта пропадет свет в переулке и на 2 улицах
Реконструкция боя и полевая кухня: В Инкермане пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»
Полицейские поймали на рынке Симферополя иностранцев-нелегалов
Дорожники начали ремонтировать два участка трассы в районе Ялты
В Красноперекопске школьница погибла от отравления неизвестными медпрепаратами
Семь крымских городов лидируют по популярности у туристов на майские праздники