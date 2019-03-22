В Севастополе выплатят премии лучшим врачам и медработникам

Победители конкурсов «Лучший врач года» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в Севастополе получат премии в несколько тысяч рублей.

Постановление принято на заседании правительства Севастополя.

Так, конкурс «Лучший врач года» проходит в восьми номинациях: «Лучший педиатр», «Лучший терапевт», «Лучший хирург», «Лучший акушер-гинеколог», «Лучший врач по диагностическим исследованиям», «Лучший врач скорой медицинской помощи», «Лучший врач-специалист», «За верность профессии».

Премия за выигрыш в каждой номинации - 180 тысяч рублей.

- Победителям в конкурсе «Лучший средний медицинский работник» выплачивается денежная премия в размере 85 тысяч рублей в 6 номинациях: «Лучший фельдшер», «Лучший акушер», «Лучший медицинская сестра», «Лучший участковая медицинская сестра», «Лучший лаборант», «За верность профессии», - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Общий призовой фонд двух конкурсов составляет 1 млн 950 тысяч рублей.