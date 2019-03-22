«Хватит сидеть в кабинетах»: Губернатор Севастополя призвал активнее готовиться к курортному сезону

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил вице-губернатору Владимиру Базарову и руководителям профильных ведомств активнее вести подготовку к грядущему летнему сезону.

По его словам, следующий месяц станет ключевым, если говорить о наведении порядка и чистоты в городе.

- Прошу к понедельнику представить перечень персонально ответственных за благоустройство мемориалов и памятных мест, которое будет выполняться к 75-летию освобождения Севастополя. К 15 апреля должна быть нанесена вся дорожная разметка в городе. Кроме того, необходимо начать мероприятия по озеленению дворовых территорий, очистке пляжей, – обратился губернатор города к подчиненным.

Дмитрий Овсянников также поручил руководителю Департамента городского хозяйства Михаилу Тарасову с понедельника отправлять технических инспекторов мониторить несанкционированные свалки в городе непосредственно на местах их обнаружения.

- Все, что мы делаем без последующего надзора – бесполезно. Свалки мусора через непродолжительное время после уборки появляются вновь. Всем нужно чаще выходить в «поле». Хватит сидеть в кабинетах, – сказал губренатор.

Михаил Тарасов доложил, что в рамках работ по подготовке Севастополя к курортному сезону организации, предприятия и учебные заведения благоустраивают 678 памятных мест: белят бордюры, косят траву, красят ограждения, белят цоколи мест захоронения, вывозят мусор и так далее. На сегодняшний день работы закончены на 257 объектах.

- В соответствии с графиком работ по благоустройству пляжей началась подготовка 22 пляжей. На сегодняшний день заключены договора о благоустройстве 14 пляжей. (..) Кроме того, с 1 мая, на время летнего сезона, коммунальными службами запланировано увеличение кратности уборки территорий общего пользования, - заключил Михаил Тарасов.

Напомним, правительство Севастополя с 20 марта по 20 апреля планирует провести в городе месячник чистоты и благоустройства. В рамках месяца чистоты 23 марта и 6 апреля запланированы общегородские субботники. Власти ждут участия порядка 8 тысяч неравнодушных граждан, которые помогут коммунальщикам навести порядок