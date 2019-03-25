Севастополь занял второе место среди регионов России по экономическому росту

Севастополь занял второе место среди всех регионов России по динамике экономического развития.

Сводный рейтинг подготовило Министерство экономического развития РФ – его представили на селекторном совещании под руководством первого заместителя председатея правительства РФ – Министра финансов России Антона Силуанова.

- Рейтинг составлен на основе динамики и экономических показателей количества высокопроизводительных рабочих мест, роста реальной заработной платы, увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, объема инвестиций, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Власти города продолжат работу по улучшению инвестиционного климата в городе.

Напомним, экономика Севастополя за 5 лет выросла на 80%, и только за 2018 год – на 20%. Инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз и в 2018 году составили 40,5 млрд рублей, причем, доля внебюджетных инвестиций достигла 46%.