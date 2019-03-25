2019-03-25T13:16:39+03:00
Общество

Севастополь занял второе место среди регионов России по экономическому росту

Рейтинг подготовило Минэкономразвития РФ
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Севастополь занял второе место среди всех регионов России по динамике экономического развития.

Сводный рейтинг подготовило Министерство экономического развития РФ – его представили на селекторном совещании под руководством первого заместителя председатея правительства РФ – Министра финансов России Антона Силуанова.

- Рейтинг составлен на основе динамики и экономических показателей количества высокопроизводительных рабочих мест, роста реальной заработной платы, увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства, объема инвестиций, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Власти города продолжат работу по улучшению инвестиционного климата в городе.

Напомним, экономика Севастополя за 5 лет выросла на 80%, и только за 2018 год – на 20%. Инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз и в 2018 году составили 40,5 млрд рублей, причем, доля внебюджетных инвестиций достигла 46%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дело об убийстве в Керчи супругов и 4-летней девочки передали в суд
Крымские таможенники не пропустили на полуостров запрещенные вещества
Захват рубежей и условное уничтожение противника: В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Севастопольские моряки готовятся к параду Победы
Для ремонта дорог в Крыму предложили использовать ракушечник
В Крыму легковушка столкнулась с дорожным катком: Погиб 23-летний парень
Росгвардейцы задержали двух наркосбытчиков во время "закладки"
Украинец по поддельному паспорту попытался проехать в Крым
Бывшего руководителя администрации Симферополя подозревают в организации незаконной свалки
Погода в Крыму на 25 марта: до +13 градусов и дождь
Для участия в съемках фильма в Крыму ищут «Вицина» и «Миронова»
Тысячи артефактов нашли археологи в Бахчисарае
День рождения иностранных рабочих в ялтинском санатории закончился отравлением
В середине недели в Крыму ожидается потепление
Питомцев симферопольского зооуголка ждет новоселье
В Красноперекопском районе мужчина украл у своего соседа семь кур
На керченской трассе водитель грузовика «потерял» кузов
В аварии под Симферополем погиб человек: МВД проводит проверку
На шестом этапе трассы «Тавриды» начали укладывать асфальт
Розы, петунии и бегонии: В Симферополе высадят тысячи новых растений