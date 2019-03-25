2019-03-25T13:16:39+03:00
Общество

В Севастополе стартовала акция «Десант Победы»

Студенческие отряды к 9 Мая приведут в порядок береговые батареи, мемориалы и захоронения воинов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: правительство СевастополяФото: правительство Севастополя
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В Севастополе стартовала молодежная акция по благоустройству памятных мест города «Десант Победы».

Акция проходит в рамках подготовки к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В уборке территории Музея 11-й береговой батареи вместе со студентами принял участие замгубернатора Севастополя Илья Пономарев.

- Начиная с субботы городские коллективы, работники органов государственной власти, местного самоуправления приступают к работе по наведения порядка на территории Севастополя, - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что в ходе субботника сотрудники органов власти привели в порядок более 30 общественных пространств.

По словам руководителя студенческих отрядов Севастополя Дениса Кондратьева, в ходе акции активисты планируют убрать территории береговых батарей, мемориалов и захоронений воинов.

- Начали мы с территории 11-й береговой батареи и я уверен, что все службы будут способствовать желанию наших ребят сделать город лучше и подготовить его к празднованию 9 Мая - это хороший подарок нашим ветеранам, – заключил Денис Кондратьев.

Напомним, правительство Севастополя с 20 марта по 20 апреля планирует провести в городе месячник чистоты и благоустройства. В рамках месяца чистоты 23 марта и 6 апреля запланированы общегородские субботники. Власти ждут участия порядка 8 тысяч неравнодушных граждан, которые помогут коммунальщикам навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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