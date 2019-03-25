В Севастополе впервые отметят открытие курортного сезона

В Севастополе в этом году впервые официально откроют летний курортный сезон – общегородские мероприятия пройдут 20 и 21 апреля на площади Нахимова.

В эти дни специальная площадка с 12:00 до 19:00 будет разделена на тематические зоны: гастрономическая, экскурсионная, военно-патриотическая, историческая, событийная, секция активный отдых, зона предложении от туроператоров и деловая секция.

Так, в секции «Гастрономический Севастополь» лучшие рестораны и шеф-повара представят уникальное фестивальное меню из крымских продуктов. В «Военно-патриотической» секции фестиваля пройдет выставка-музей военно-исторической техники и амуниции времен Первой мировой войны.

В свою очередь в «Исторической секции» все желающие смогут увидеть экспозиции из городских музеев Черноморского флота.

На развлекательной площадке детей ждут занимательные мастер-классы, спортивные эстафеты и игры, также пройдет уникальная квест-игра.

В зоне событийного туризма гостям представят арт-объекты и инсталляции, посвященные предстоящим массовым мероприятиям в Севастополе, среди них XFEST, ZB Fest, Байк Шоу, Опера в Херсонесе и многие другие.

Ну а в деловой зоне пройдут, семинары, презентации и тренинги от ведущих представителей туристической отрасли.

- Организаторами мероприятия выступает Правительство Севастополя, Управление развития туристической индустрии, Центр развития туризма Севастополя. Вход для всех желающих свободный, - сообщает пресс-служба правительства города.