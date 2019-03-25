2019-03-25T18:10:07+03:00
Общество

Спортсмены из Севастополя завоевали награды на всероссийских соревнованиях

А севастополец Алексей Назаренко занял второе место на Кубке Европы по пауэрлифтингу
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Севастопольские спортсмены завоевали несколько призовых мест на прошедших всероссийских соревнованиях в различных видах спорта.

Так, уроженец Севастополя Иван Романчук стал серебряным призером первенства России по боксу среди юношей 15-16 лет в весовой категории 63 кг. В полуфинале Иван Романчук одолел соперника из Красноярского края Ивана Голубева, а в финале Иван уступил золотому медалисту Александру Зырянову из Свердловской области.

Чемпионат проходил с 16 по 22 марта в городе Анапа.

Сборная команда Севастополя по керлингу на колясках также добыла «серебро» на Чемпионате России. Участники севастопольской сборной - Владимир Любович, Вадим Гусев, Александр Рыбкин и Наталья Кузьминова - при этом выполнили нормативы «Кандидат в мастера спорта».

Соревнования проходили с 18 по 22 марта в Красноярске и собрали 12 команд с различных регионов России.

- Член Федерации пауэрлифтинга Севастополя Алексей Назаренко завоевал серебряную медаль на Кубке Европы, в дисциплине - классический жим. Данные соревнования проходили с 22 по 24 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе белорусского города Ошмяны. Спортсмен выступил в весовой категории до 74 кг, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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