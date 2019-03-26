2019-03-26T11:55:21+03:00
Общество

РНКБ - 5 лет в Крыму: Совершай покупки и выигрывай денежные призы от 5 до 50 тысяч рублей

Призовой фонд акции - 3 миллиона рублей
Анастасия КУРДЮКОВА
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Победителей объявят не позднее 31 мая.Победителей объявят не позднее 31 мая.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В честь пятилетия работы в Крыму и Севастополе РНКБ решил порадовать своих клиентов и подарить им в общей сложности 3 миллиона рублей!

Напомним, первый офис банка открылся в Симферополе 31 марта 2014 года.

- Мы запускаем акцию «5 лет вместе» и дарим клиентам возможность выиграть денежные призы за участие в увлекательных финансовых квестах, - рассказывают в РНКБ. - При выполнении всех условий можно выиграть от 5 до 50 тысяч рублей! Призовой фонд акции - 3 000 000 рублей. Победителей будет много.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Акция стартует 25 марта на территории Крыма и Севастополя, участвовать в ней могут владельцы дебетовых карт «Мир», выданных Банком РНКБ. Для этого нужно бесплатно скачать и установить мобильное приложение банка (РНКБ 24/7) и зарегистрироваться в нем. Если держатель карты уже является пользователем мобильного приложения, он становится участником акции автоматически.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

Выполнить одно из пяти заданий. А лучше, все пять. Тогда больше шансов на выигрыш.

Условия участия в первом квесте уже опубликованы. Остальные станут известный позже - 1, 8, 15 и 22 апреля. Задания ищите здесь

Квест №1

Срок выполнения:

С 26 марта по 28 апреля 2019 года включительно.

Условия:

Оплатите вашей дебетовой картой покупки на сумму от 5 000 рублей в любых торгово-сервисных предприятиях (магазинах, аптеках, заправках, супермаркетах, салонах красоты, гостиницах) на территории Крыма.

Внимание. Покупки в интернете, интернет-банке и мобильном приложении РНКБ «24/7» не учитываются!

КОГДА ПОДВЕДУТ ИТОГИ

Розыгрыш состоится 15 мая 2019 года, денежные призы будут вручены победителям не позднее 31 мая 2019 года.

С подробными условиями акции «5 лет вместе» можно ознакомиться на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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