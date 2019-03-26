Заставил моряка съесть сигареты, а еще двоих избил: В Севастополе осудили офицера

Севастопольский офицер Дмитрий Тищенко оказался на скамье подсудимых: в мае прошлого года капитан-лейтенант напился и избил своих подчиненных, а одного моряка вообще заставил съесть сигареты.

Тищенко занимал должность командира БЧ-4 войсковой части 87723. Как рассказали в пресс-службе главного военного следственного отдела СК РФ, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 мая.

- Тищенко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая добиться надлежащего несения вахтенной службы подчиненными военнослужащими, применил к ним насилие, а именно: заставил моряка, курящего во время несения вахтенной службы, съесть имеющиеся при нем сигареты, - рассказали в СКР.

На этом офицер не успокоился. Он надел боксерские перчатки и пошел дальше наводить порядок: избил моряка, задремавшего на посту и проспавшего время докладов на главный командный пункт. Досталось и его сослуживцу, который нес вахту на другом посту.

Моряки не стали терпеть подобное обращение и обратились за защитой в правоохранительные органы.

- В ходе предварительного следствия офицер полностью признал себя виновным в предъявленном ему обвинении и раскаялся в содеянном, - отметили в Следственном комитете.

Судмедэкспертиза показала, что вреда здоровью подчиненных нетрезвый командир не причинил. Севастопольский гарнизонный военный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В качестве наказания его оштрафовали на 55 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В марте Крымский гарнизонный военный суд приговорил двоих военных к восьми годам строго режима. Преступники лишились воинских званий. 21 февраля 2018 года похитили имущество из комнаты хранения боевого снаряжения. Государству был нанесен ущерб в особом крупном размере.

На следующий день, преступники ночью зашли в казарму и решили застращать сержантов, ставших невольными свидетелями воровства.

Осужденные били своих сослуживцев не только ногами,руками, но и черенком от швабры, причинив вред здоровью.

А военный-контрактник, заступившийся за женщину, получил пять лет колонии. Он дал пощечину ее обидчику, а тот спустя 10 дней скончался дома, от медицинской помощи потерпевший отказался.

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