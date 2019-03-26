Лидер всероссийской партии «Родина» расскажет в Симферополе о грядущих выборах в Крыму

29 марта в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды - Крым» пройдет пресс-конференция на тему: «О роли всероссийских политических партий в событиях «Русской Весны» и планах партии «Родина» на участие в предстоящих выборах в Крыму».

Участники:

Алексей Александрович Журавлев – депутат Государственной Думы России, лидер всероссийской партии «Родина», член центрального штаба ОНФ.

Константин Сергеевич Кнырик – руководитель регионального отделения партии «Родина» в Крыму, журналист.

Сергей Веселовский – общественный деятель, журналист и телеведущий.

Энвер Арпатлы – общественно-политический деятель.

В ходе пресс-конференции спикеры поднимут тему политизации и монополизации событий «Крымской весны» отдельными политическими партиями, тогда как позиция «Родина» иная: события 2014 года состоялись благодаря двум «партиям» - «вежливые люди» и все крымчане.

Также речь пойдет о серьезных отличиях в формировании институтов гражданского общества на материковой части России и в Крыму. Участники затронут тему общественности в политической жизни Крыма.

Кроме того, члены партии «Родина» расскажут о проекте «Предложи кандидата» на предстоящих выборах в Крыму, планах партии на предстоящую избирательную кампанию и оценят участие крымско-татарской общественности в предстоящих выборах.

Контакты:

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Контактный телефон для СМИ: +79788413170

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