2019-03-26T15:47:22+03:00
Политика

Лидер всероссийской партии «Родина» расскажет в Симферополе о грядущих выборах в Крыму

Депутат Госдумы и лидер «Родины» Алексей Журавлев даст пресс-конференцию 29 марта
Степан ОСТИНОВ
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Депутат Государственной Думы России, лидер всероссийской партии «Родина» Алексей Журавлев/Фото: сайт партии "Родина"Депутат Государственной Думы России, лидер всероссийской партии «Родина» Алексей Журавлев/Фото: сайт партии "Родина"
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29 марта в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды - Крым» пройдет пресс-конференция на тему: «О роли всероссийских политических партий в событиях «Русской Весны» и планах партии «Родина» на участие в предстоящих выборах в Крыму».

Участники:

Алексей Александрович Журавлев – депутат Государственной Думы России, лидер всероссийской партии «Родина», член центрального штаба ОНФ.

Константин Сергеевич Кнырик – руководитель регионального отделения партии «Родина» в Крыму, журналист.

Сергей Веселовский – общественный деятель, журналист и телеведущий.

Энвер Арпатлы – общественно-политический деятель.

В ходе пресс-конференции спикеры поднимут тему политизации и монополизации событий «Крымской весны» отдельными политическими партиями, тогда как позиция «Родина» иная: события 2014 года состоялись благодаря двум «партиям» - «вежливые люди» и все крымчане.

Также речь пойдет о серьезных отличиях в формировании институтов гражданского общества на материковой части России и в Крыму. Участники затронут тему общественности в политической жизни Крыма.

Кроме того, члены партии «Родина» расскажут о проекте «Предложи кандидата» на предстоящих выборах в Крыму, планах партии на предстоящую избирательную кампанию и оценят участие крымско-татарской общественности в предстоящих выборах.

Контакты:

Адрес: ул. Сергеева-Ценского 12/4, 1 подъезд, 3 этаж.

Контактный телефон для СМИ: +79788413170

Аккредитация журналистов не требуется.

* на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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