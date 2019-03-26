В Севастополе впервые провели сложнейшую операцию
В Севастополе впервые прошла уникальная симультанная операция - удаление опухоли почки и протезирование аорты из-за аневризмы.
Операцию провели врачи Севастопольского онкологического диспансера. По их словам, такие оперативные хирургические вмешательства производят чаще всего в несколько разных этапов, но в этот раз она была одноэтапная из-за осложнений.
Впрочем, медики были к этом готовы.
- На операционном столе, когда уже была удалена больная почка, у пациента образовалась гематома вследствие разрыва аневризмы. Медлить было нельзя, поэтому мы сразу же выполнили протезирование аорты. Для этого у нас есть и технические возможности в виде необходимого оборудования, и все необходимые квалификации у врачей. И, собственно, это спасло жизнь пациенту, – рассказал замглавного врача по хирургии диспансера имени А.А. Задорожного Александр Бабич.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится выписаться.
ИСТОЧНИК KP.RU