2019-03-26T15:16:55+03:00
Общество

В Севастополе впервые провели сложнейшую операцию

В городском онкологическом центре во время удаления почки врачи одновременно выполнили протезирование аорты
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе впервые прошла уникальная симультанная операция - удаление опухоли почки и протезирование аорты из-за аневризмы.

Операцию провели врачи Севастопольского онкологического диспансера. По их словам, такие оперативные хирургические вмешательства производят чаще всего в несколько разных этапов, но в этот раз она была одноэтапная из-за осложнений.

Впрочем, медики были к этом готовы.

- На операционном столе, когда уже была удалена больная почка, у пациента образовалась гематома вследствие разрыва аневризмы. Медлить было нельзя, поэтому мы сразу же выполнили протезирование аорты. Для этого у нас есть и технические возможности в виде необходимого оборудования, и все необходимые квалификации у врачей. И, собственно, это спасло жизнь пациенту, – рассказал замглавного врача по хирургии диспансера имени А.А. Задорожного Александр Бабич.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится выписаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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