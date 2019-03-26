2019-03-26T17:07:53+03:00
Общество

В Севастополе 96% горожан платят за капремонт

С 2015 года ремонт сделали в 834 многоэтажках
Степан ОСТИНОВ
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Всего в Севастополе капитальный ремонт запланирован в 3 322 многоквартирных домах.Всего в Севастополе капитальный ремонт запланирован в 3 322 многоквартирных домах.Фото: Татьяна Коркина
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В Севастополе собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в прошлом году составила 96%.

- Бюджетная поддержка капитального ремонта составляет более 56% от общего объема финансирования программы. Собираемость взносов за капитальный ремонт ежегодно увеличивается: с 69% в 2016 году до 96% по итогам 2018 года, – сказано в отчете губернатора города Дмитрия Овсянникова о работе правительства в 2018 году.

За четыре года – 2015 по 2019 год – на капитальный ремонт было выделено 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 780,4 млн, городского бюджета - 1,29 млрд рублей, а сами собственники внесли 1,59 млрд рублей.

Всего в Севастополе капитальный ремонт запланирован в 3 322 многоквартирных домах общей площадью – 10 888 тысяч квадратных метров.

С 2015 по 2018 капитальный ремонт сделали в 834 многоэтажках.

По итогам 2018 года Севастополь занял 12 место из 85 субъектов по реализации программы капитального ремонта в рейтинге Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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