В Севастополе 96% горожан платят за капремонт

В Севастополе собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в прошлом году составила 96%.

- Бюджетная поддержка капитального ремонта составляет более 56% от общего объема финансирования программы. Собираемость взносов за капитальный ремонт ежегодно увеличивается: с 69% в 2016 году до 96% по итогам 2018 года, – сказано в отчете губернатора города Дмитрия Овсянникова о работе правительства в 2018 году.

За четыре года – 2015 по 2019 год – на капитальный ремонт было выделено 3,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 780,4 млн, городского бюджета - 1,29 млрд рублей, а сами собственники внесли 1,59 млрд рублей.

Всего в Севастополе капитальный ремонт запланирован в 3 322 многоквартирных домах общей площадью – 10 888 тысяч квадратных метров.

С 2015 по 2018 капитальный ремонт сделали в 834 многоэтажках.

По итогам 2018 года Севастополь занял 12 место из 85 субъектов по реализации программы капитального ремонта в рейтинге Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.