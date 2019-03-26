Торговый оборот в Севастополе за прошлый год составил почти 66 миллиардов рублей

Торговый оборот в Севастополе по итогам минувшего года составил почти 66 млрд рублей - это 136,3 тысячи рублей на одного горожанина.

- Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности в 2018 году составил 65 845,3 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше, чем в предыдущем году. Оборот общественного питания за 2018 год возрос на 0,3% и составил 5691,2 млн рублей, – сказано в отчете губернатора города Дмитрия Овсянникова о работе правительства за прошлый год.

За пять последних лет наибольший рост торгового оборота зафиксирован в 2016 году – в тот год он увеличился на 50% по сравнению с 2015-м.

В настоящее время в Севастополе в торговой сфере работают 2 311 организаций, в данной отрасли заняты 10 759 человек.