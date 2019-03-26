В Балаклаве к 9 Мая приводят в порядок дороги
В Балаклаве коммунальные службы приводят в порядок улично-дорожную сеть в преддверии празднования 9 Мая и 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.
Работы ведутся силами ГБУ «Севастопольский Автодор». Привести в порядок планируют подъездные пути к Балаклаве – ул. Новикова, ул. Крестовского и внутренние дороги общего пользования
- Выполняются работы по санитарной очистке автомобильных дорог, косметическому ремонту автопавильонов на остановках общественного транспорта, покраске металлических ограждений, обновлению порядка 10 км горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, замене поврежденных дорожных знаков, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Кроме того, сейчас продолжается ремонт стратегических для Балаклавы дорог Севастополь-Инкерман (включающий участки ул. Новикова и ул. Крестовского), ул. Ракетная, ул. Спартаковская.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU