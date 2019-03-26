2019-03-26T18:14:33+03:00
Общество

В Балаклаве к 9 Мая приводят в порядок дороги

Коммунальщики ремонтируют автопавильоны, обновляют разметку и дорожные знаки
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Балаклаве коммунальные службы приводят в порядок улично-дорожную сеть в преддверии празднования 9 Мая и 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Работы ведутся силами ГБУ «Севастопольский Автодор». Привести в порядок планируют подъездные пути к Балаклаве – ул. Новикова, ул. Крестовского и внутренние дороги общего пользования

- Выполняются работы по санитарной очистке автомобильных дорог, косметическому ремонту автопавильонов на остановках общественного транспорта, покраске металлических ограждений, обновлению порядка 10 км горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, замене поврежденных дорожных знаков, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, сейчас продолжается ремонт стратегических для Балаклавы дорог Севастополь-Инкерман (включающий участки ул. Новикова и ул. Крестовского), ул. Ракетная, ул. Спартаковская.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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