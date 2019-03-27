В Севастополе с 11 апреля бесплатный проезд будет доступен только по ЕГКС

В Севастополе с 11 апреля бесплатный проезд в общественном транспорте будет доступен только по ЕГКС, рассказал вице-губернатор города Илья Пономарев.

По его словам, сейчас более 66 льготников Севастополя уже обратились за получением персонифицированной Единой городской карты – это свыше 90% всех горожан льготных категорий.

- Это позволяет перевести работу общественного транспорта на использование только этого инструмента. Успешная реализация проекта позволяет нам сегодня принять решение о том, начиная с 11 апреля карта ЕГКС является единственным вариантом подтверждения своих прав на бесплатный проезд, – сказал Илья Пономарев в эфире Информационного канала Севастополя.

Он добавил, что сейчас льготники, подавая заявление на получение ЕГКС, в тот же день получают временную карту со сроком действия в 60 дней.

Таким образом, горожане получают право на бесплатный проезд до того времени, пока не получат постоянную карту.

Напомним, документы кроме Управлений труда и соцзащиты и МФЦ можно подать на портале gosuslugi92.ru - с помощью подтвержденной учетной записи. Данная услуга оказывается бесплатно.

Персонифицированная ЕГКС – это пластиковая карточка, которая не только дает право на бесплатный безлимитный проезд в общественном транспорте, но и возможность получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках.

Социальная карта позволяет воспользоваться правом на бесплатный проезд, получать скидки на социально-значимые товары в 45 магазинах торговых сетей «Новус», «Фуршет», «Лидер», «Дикий мед», «Добрострой», получать скидки в 32 аптеках сетей «Анапафармация», «Аптеки для всей семьи», «Мед-сервис», «Фармация», получать скидки в сети автозаправочных комплексов «ТЭС».