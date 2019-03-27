В Севастополе стартовали театральные «Дни Екатеринбурга»

В Севастополе с 26 марта в рамках Года театра и пятилетия Воссоединения Крымского полуострова с Россией стартовали «Дни Екатеринбурга».

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.

От имени губернатора и правительства города-героя за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство деятелей театрального искусства поблагодарил и.о. вице-губернатора города Иван Кусов.

- Я надеюсь, что этот год для Севастополя станет прорывом. Состоится много прекрасных театральных и танцевальных фестивалей. Жители города смогут увидеть многие премьеры, а гости Севастополя посмотрят наши спектакли, - отметил Иван Кусов.

Он также поблагодарил за визит начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяну Ярошевскую и делегацию из Свердловской области пообещал, что представители Севастополя обязательно совершат «театральное» турне по Екатеринбургу и области.

- Огромное спасибо Татьяне Львовне и всей делегации города Екатеринбурга. Это одни из лучших театральных коллективов в стране. Очень здорово, что у нас есть такое театральное содружество. Теперь мы начинаем совместный проект, - подчеркнул Иван Кусов.

В свою очередь начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга рассказала, севастопольцы смогут увидеть уникальные постановки, спектакли, выставки музеев Уральской столицы. Кроме того, для горожан выступят многие творческие коллективы - например, профессиональный театр балета.

Екатеринбургский театр юного зрителя представит спектакли «Морозко», «Кот в сапогах», «Сказка о потерянном времени», «Онегин», «Каштанка.

Муниципальный театр балета «Щелкунчик» покажет балетную фантазию в двух действиях от хореографа Петра Базарона. Объединенный музей писателей Урала презеньует не только театральную программу Камерного театра - спектакли «Оттепель», «Отрочество» и «Наташина мечта», но и выставку «Наш Бажов» из фондов музея.

Кроме того, с 26 марта по 10 июля на побережье Черного моря выступят лучшие екатеринбургские коллективы.

Напомним, 13 декабря 2018 года в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского стартовал Год театра.

В рамках Года театра в Севастополе запланировано проведение Первого Межрегионального театрального форума, Севастопольской школьной театральной олимпиады, Арт-проекта «Креативное пространство «Театральная улица», III Всероссийского Фестиваля театральных монологов «Словотворение», Театрального марафона «Год театра в школах», III Всероссийского фестиваля профессиональных театров для детей «Сказочное королевство», Арт-проекта «Elite Ru.Лит», Первого Международного фестиваля-конкурса театров танца «АРТ-Бухта», Благотворительной акции «Театр – ветеранам» и многого другого.