2019-03-27T13:39:07+03:00
Общество

Летние площадки на набережной Балаклавы приведут к единому архитектурному стилю

Это улучшит эстетический облик набережной Назукина и сохранит объекты культурного наследия
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Предпринимателей Севастополя обязали привести открытие летние площадки на набережной Балаклавы к единому, согласованному с властями архитектурному стилю. Такое решение было принято на совещании по вопросам соблюдения требований в части размещения открытых площадок в районе Балаклавской бухты.

- Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, необходимо предоставить документы по согласованию архитектурного облика открытых площадок, размещаемых на территории города Севастополя, - сообщает пресс-служба правительства города.

Таким образом, уже установленные площадки должны быть приведены в соответствие с нормативными и правовыми актами города Севастополя.

В свою очередь представители бизнеса согласны с такими мерами и осознают их важность, ведь единый архитектурный стиль улучшит улучшить эстетический облик набережной Назукина и сохранит объекты культурного наследия.

Также на совещании заместитель начальника отдела организации розничных рынков Денис Ильин представил сезонные коэффициенты для размещения летних площадок кафе.

Так, в межсезонье за размещение летних террас предприниматели заплатят по коэффициенту 0,5. При этом основной коэффициент будет действовать с 15 апреля по 15 октября, а с 1 января по 14 апреля и с 16 октября по 31 декабря – уменьшенный с учетом снижения покупательского спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Предприятие «Крымские морские порты» задолжало 22 миллиона рублей налогов
Аэропорт "Симферополь" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов
Оступилась и упала: В крымских горах пострадала туристка из Кемеровской области
Началась укладка асфальта на пятом этапе строительства трассы «Таврида»
В Крым с 30 апреля начнут прибывать туристы по «единому» билету
Поиск и спасение: экипажи кораблей и «Коммуны» проводят учения в Черном море
Винтовки, пулеметы и БТРы: В Симферополе проходит выставка военной техники
В Симферополе скоро закончится отопительный сезон
В Симферополе начали расчищать военные кладбища и приводить в порядок памятники
Экипаж «Василия Быкова» из Севастополя забросал гранатами «диверсантов»
Крымские пограничники изъяли у украинца 8 флаконов запрещенного препарата
В Симферополе в среду отключат воду на 17 улицах
В Крыму 15-летний подросток пострадал при взрыве самодельного взрывпакета
В Симферополе 27 марта частично отключат свет