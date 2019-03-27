Летние площадки на набережной Балаклавы приведут к единому архитектурному стилю

Предпринимателей Севастополя обязали привести открытие летние площадки на набережной Балаклавы к единому, согласованному с властями архитектурному стилю. Такое решение было принято на совещании по вопросам соблюдения требований в части размещения открытых площадок в районе Балаклавской бухты.

- Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, необходимо предоставить документы по согласованию архитектурного облика открытых площадок, размещаемых на территории города Севастополя, - сообщает пресс-служба правительства города.

Таким образом, уже установленные площадки должны быть приведены в соответствие с нормативными и правовыми актами города Севастополя.

В свою очередь представители бизнеса согласны с такими мерами и осознают их важность, ведь единый архитектурный стиль улучшит улучшить эстетический облик набережной Назукина и сохранит объекты культурного наследия.

Также на совещании заместитель начальника отдела организации розничных рынков Денис Ильин представил сезонные коэффициенты для размещения летних площадок кафе.

Так, в межсезонье за размещение летних террас предприниматели заплатят по коэффициенту 0,5. При этом основной коэффициент будет действовать с 15 апреля по 15 октября, а с 1 января по 14 апреля и с 16 октября по 31 декабря – уменьшенный с учетом снижения покупательского спроса.