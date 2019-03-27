2019-03-27T15:54:48+03:00
Общество

В Севастополе прошло совместное заседание правительства, работодателей и профсоюзов города

Стороны обсудили достижения в социальной и экономической сферах за последний год
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В правительстве прошло заседание Севастопольской трехсторонней региональной комиссии – представителей профсоюзов, работодателей и исполнительной власти города, на которой обсудили выполнение условий совместного соглашения по социальным и экономическим вопросам.

Председателем заседания выступил вице-губернатор Севастополя Иван Кусов.

- Приоритетами в деятельности Стороны Правительства по выполнению Севастопольского регионального трехстороннего соглашения стало создание в регионе стабильной социально-экономической ситуации, реализация права работников на достойный труд, повышение уровня жизни севастопольцев, безопасность рабочих мест, а также рост инвестиций в человеческий капитал, - отметил Иван Кусов.

Среди достижений вице-губернатор отметил, что средняя зарплата работников госучреждений социальной сферы выросла на 15% по сравнению с 2017 годом.

Также благодаря эффективным мерам правительства удалось погасить 77 млн рублей долга по зарплате работников города.

Кроме того, об успешности политики занятости населения в регионе говорят цифры: уровень безработицы в Севастополе на начало текущего года составил 0,21% - один из самых низких показателей в России.

Иван Кусов рассказал, что работодатели выполняют Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Севастополе.

- Заявлений от организаций, которые бы обосновали отказ от присоединения к соглашению и предоставили график повышения заработной платы своих работников до установленного зарплатного минимума, не поступало. Вместе с тем по информации госинспекции труда в ходе проверочных мероприятий установлено 2 факта выплаты заработной платы ниже установленной соглашением. По результатам проверок нарушения устранены, произведено начисление необходимых сумм работникам, - подытожил вице-премьер

ИСТОЧНИК KP.RU

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