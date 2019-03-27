В севастопольском музее Крошицкого появился аудиогид

В Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого инновационную программу «голосовой помощник» - интерактивный гид по постоянной экспозиции музея.

Аудиогид распознает произведения на выставке с помощью «компьютерного зрения». При это работники музея делают аудио-комментарии, рассказывая об истории создании картин и их особенностей.

- В современном мире невозможно остаться в стороне от прогресса и новых форм просветительской работы. Тем более инновационные методы побуждают молодежь посещать музей и для этой аудитории новые источники информации предпочтительнее. Ребята хотят получать сведения через свои мобильные устройства. Севастопольский художественный музей готов внедрять современные технологии, и делает это деликатно, – сказал директор музея Александр Литвиненко.

Одним из спикеров презентации стал директор компании-представителя izi.TRAVEL в России и СНГ Сергей Баричев.

Первыми к этому аудиогиду подключились московские музеи ГМИИ имени А.С. Пушкина и Третьяковская галерея.