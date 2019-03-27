Джанкойский молокозавод принял участие в московском фестивале «Крымская весна»

Накануне в Москве прошел трехдневный фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетнему юбилею возвращения Крымского полуострова в состав России - он собрал более 800 тысяч человек.

С 16 по 18 марта организаторы приготовили для жителей и гостей российской столицы разнообразную культурную программу, частью которой стала продовольственная ярмарка крымской продукции.

Крупнейший в Крыму Джанкойский молокозавод «Новатор» наряду с другими производителями принял участие в ярмарке.

Все желающие могли приобрести и продегустировать продукцию торговых марок «Азбука Крыма» и «Джанкойский сыр» в специальных павильонах на Площади Революции и Тверской площади.

Очереди у павильона с продукцией Джанкойского молокозавода

- Спрос на нашу продукцию был огромный. Москвичи уже хорошо знают и любят нашу натуральную продукцию за безупречное качество. Очереди не иссякали все три дня: в одном из наших павильонов было сразу три продавца, сменявших друг друга, ведь покупатели подходили без перерыва, - рассказывает руководитель отдела маркетинга Джанкойского молокозавода Сергей Поддубный.

По итогам ярмарки министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин поблагодарил директора ООО «Новатор» Андрея Коваленко за активное участие завода в фестивале и вручил именную грамоту.