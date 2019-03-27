Джанкойский молокозавод принял участие в московском фестивале «Крымская весна»
Накануне в Москве прошел трехдневный фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетнему юбилею возвращения Крымского полуострова в состав России - он собрал более 800 тысяч человек.
С 16 по 18 марта организаторы приготовили для жителей и гостей российской столицы разнообразную культурную программу, частью которой стала продовольственная ярмарка крымской продукции.
Крупнейший в Крыму Джанкойский молокозавод «Новатор» наряду с другими производителями принял участие в ярмарке.
Все желающие могли приобрести и продегустировать продукцию торговых марок «Азбука Крыма» и «Джанкойский сыр» в специальных павильонах на Площади Революции и Тверской площади.
Очереди у павильона с продукцией Джанкойского молокозавода
- Спрос на нашу продукцию был огромный. Москвичи уже хорошо знают и любят нашу натуральную продукцию за безупречное качество. Очереди не иссякали все три дня: в одном из наших павильонов было сразу три продавца, сменявших друг друга, ведь покупатели подходили без перерыва, - рассказывает руководитель отдела маркетинга Джанкойского молокозавода Сергей Поддубный.
По итогам ярмарки министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин поблагодарил директора ООО «Новатор» Андрея Коваленко за активное участие завода в фестивале и вручил именную грамоту.
Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин вручает благодарственную грамоту на имя директора ООО «НОВАТОР» за участие в фестивале «Крымская весна».
ИСТОЧНИК KP.RU