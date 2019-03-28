В Севастополе выдали более 20 тысяч временных проездных карт для льготников

В Севастополе выдали более 21 тысячи временных социальных проездных карт для льготных категорий граждан – всего же севастопольцы подали 67 тысяч заявлений на оформление персонифицированной Единой городской карты.

По словам заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Аллы Кордовой, для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а также детей-сирот предусмотрены специальные транспортные карты без банковского приложения.

Она напомнила, что еще с 18 февраля при оформлении ЕГКС льготникам на месте в тот же день выдают временную карту сроком действия на 60 дней, пока гражданин не получит постоянный проездной.

- Те, кто подал заявление до указанной даты и не получил ЕГКС, могут обратиться за временным проездным в районное управление труда и соцзащиты. Если говорить о несовершеннолетних детях, то специальные транспортные карты в Севастополь еще не поступили. Поэтому сейчас мы будем каждого приглашать на определенную дату и время на прием для получения временной карты, – рассказала Алла Кордова.

Если действие временной карты закончится до выдачи детям-льготникам ЕГКС, временные карты заменят на новые.

Для получения временной проездной карты льготникам нужно обратиться районные управления по месту жительства либо в Департамент труда и социальной защиты населения по ул.Руднева, 40. С собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ и подтверждающий его право на льготы.

Напомним, с Севастополе с 11 апреля бесплатный проезд в общественном транспорте будет доступен только по ЕГКС. Сейчас льготники, подавая заявление на получение ЕГКС, в тот же день получают временную карту со сроком действия в 60 дней. Таким образом, горожане получают право на бесплатный проезд до того времени, пока не получат постоянную карту.