В Севастополе стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Севастополе стартовал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - ремонтные работы начались на улицах Ракетная и Спартаковская.

- Севастополь получает на реализацию этого проекта 827 млн рублей до 2024 года. В этом году будет выполнен текущий ремонт 80 дорог в рамках проекта, а также капитальный 19 дорог в рамках региональной программы, – сообщил вице-губернатор города Владимир Базаров.

Первыми в программу нацпроекта включены улицы Ракетная и Спартаковская общей протяженностью 9 км. Также отремонтируют участок дороги Севастополь – Инкерман - ул. Новикова и ул. Крестовского.

Кроме того, до конца года коммунальщики капитально реконструируют три улицы в Балаклаве: Драпушко, Кирова и Невской. Рабочие обновят асфальт, заменят люки, установят бордюры, отремонтируют тротуары и обустроят обочины.

- Сегодня у нас доля дорог в нормативном состоянии – это порядка 37%. Показатели проекта, которые мы должны достичь, в городской черте составляют 85%, а в целом с учетом пригорода – 50%. Смертность в результате ДТП должна снизиться более чем в два раза, – заключил Владимир Базаров.