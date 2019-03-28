Севастополь готовится к Офицерскому Балу: Открыт набор участников со всей России!

«Звезда пленительного счастья» - под такой темой-девизом в четвертый раз пройдет в городе-герое Международный Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал.

Строчки из произведения Александра Пушкина взяты неспроста: красочное и незабываемое событие посвящено Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения великого русского поэта.

В программе бала в этом году сделан акцент на творчестве гения. В основу художественной концепции программы также положены произведения Михаила Лермонтова и Льва Толстого.

На календаре еще апрель не начался, а в городе-герое уже стартовала подготовка к значимому и красивому мероприятию.

- Открыт набор участников со всей России! – сообщает пресс-служба бала. - 16 июня 2019 года в легендарном историческом месте – на площади Михайловской береговой батареи – состоится международный VI Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал.

Севастопольский Бал – самый масштабный офицерский бал в стране, которому нет подобного нигде в мире.

В 2018 году на бал приехали гости из десяти иностранных государств и проект получил статус международного.

- Формат Офицерского Бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры, - уверена руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Бал проходит на берегу Черного моря по музыку симфонического и военно-духовых оркестров.

На один день в году Михайловская береговая батарея превращается в прекрасную бальную залу под открытым небом, куда гости доставляются по морю из самого сердца Севастополя – Графской пристани.

Гостей ждет яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, бальные игры, выступления мастеров вокала и хореографии.

В вихре вальса кружат своих дам лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского, Северного флотов, Каспийской флотилии.

Принимают участие и гражданские лица: из разных городов России, различных профессий и возрастов.

Обязательно проводиться благотворительная программа для помощи одаренным детям Севастополя из многодетных и малообеспеченных семей.

Организаторы - «Благородное собрание Севастополя» при содействии ЧФ РФ и поддержке правительства г. Севастополя.

ВАЖНО

Принять участие в бале могут все, разделяющий сердцем его идеи и ценности.

Уметь танцевать необязательно: хореографы проекта обучают каждого участника.

Подготовка проходит в клубном формате. Кроме занятий танцами, уделяется большое внимание мероприятиям для сближению участников и установлению между ними деловых связей: обмен знаниями, дружеские встречи, лекции по литературе, истории, этикету.

Подать заявку на участие и пробную репетицию можно на сайте проекта www.sevbal.ru, на любые вопросы ответит информационная служба бала по тел. +7 (978) 2 111 505 #sevbal #севастопольскийбал

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