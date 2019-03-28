В Севастополе Единую городскую карту для льготников оформляют на дому

В Севастополе специалисты органов соцзащиты выезжают на дом к маломобильным гражданам, чтобы на дому оформить персонифицированные Единые городские карты для бесплатного проезда.

- На сегодняшний день в рамках таких выездных приемов оформлено более 300 пакетов документов на дому. Мы продолжаем эту работу и еженедельно по графику выезжаем к маломобильным севастопольцам: инвалидам 1,2 группы, пожилым гражданам, к тем, кто по состоянию здоровья затруднены в передвижении, - рассказала специалист управления труда и соцзащиты населения Гагаринского района Оксана Голубенко.

Мобильные бригады выезжают и в отдаленные районы сельской местности, общественные организации инвалидом, а также социальные учреждения – к настоящему моменты они оформили уже 1155 заявления на ЕГКС.

Отметим, что запись на «домашнее» оформление карты осуществляется по телефонам районных управлений труда и соцзащиты населения по месту регистрации, либо через официальный сайт ДТСЗН (рубрика «Задать вопрос»).

Напомним, в Севастополе выдали более 21 тысячи временных социальных проездных карт для льготных категорий граждан – всего же севастопольцы подали 67 тысяч заявлений на оформление персонифицированной Единой городской карты.

В Севастополе с 11 апреля бесплатный проезд в общественном транспорте будет доступен только по ЕГКС. Сейчас льготники, подавая заявление на получение ЕГКС, в тот же день получают временную карту со сроком действия в 60 дней. Таким образом, горожане получают право на бесплатный проезд до того времени, пока не получат постоянную карту.