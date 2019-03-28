Овсянников учредил медаль в честь 75-летия освобождения Севастополя от фашистов

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников своим указом учредил памятную медаль в честь 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

- Памятная медаль изготавливается из металла серебристого цвета, представляет собой круг диаметром 32 мм. В центре лицевой стороны медали изображена звезда, окрашенная красной эмалью. В центре звезды изображён памятник Солдату и Матросу. В нижней части — цифра 75, покрытая красной эмалью. На аверсе медали по кругу надпись — «75 лет освобождения Севастополя». В центре расположены цифры 1944 и 2019, покрытые красной эмалью. Колодка медали обтянута муаровой лентой красного цвета, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Медалью наградят воевавших в Севастополе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей осажденного города-героя, а также руководителей общественных организаций ветеранов Севастополя за участие в обороне и освобождении города, активную общественную деятельность, высокие достижения в военно-патриотическом воспитании населения.

Напомним, 9 мая 2019 года исполняется 75 лет со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.