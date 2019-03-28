В Севастополе построят хоспис для неизлечимо больных детей

В Севастополе планируют строительство хосписа для детей - паллиативный центр появится в Орловке, недалеко от моря.

Хоспис будет рассчитан на 10 номеров по две койки - 10 для детей и 10 для их родителей или сопровождающих.

- Развитие паллиативной помощи – одно из приоритетных направлений социальной политики государства. Был принят Федеральный закон и выделено дополнительное финансирование на развитие этого вида помощи. Благодаря этому смогут появиться новые отделения, новые центры, - рассказал основатель первого в России детского хосписа Александр Ткаченко в ходе круглого стола, прошедшего в Департаменте здравоохранения Севастополя.

Ожидается, медицинские услуги — в том числе психологическую помощь — пациентам и родственникам хосписа окажут сотрудники и волонтеры некоммерческих организаций города. Подобные прецеденты уже есть в городе: благодаря продуктивному сотрудничеству НКО и местных властей в Севастопольском онкологическом диспансере функционируют 30 коек для оказания паллиативной помощи пациентам с ЗНО и 34 койки в госбольницах для оказания паллиативной медицинской помощи.