Крымский политолог: "Я знаю, кто победит на выборах на Украине"

Сегодня, 31 марта, проходят президентские выборы на Украине. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут работать до 20.00. Граждане Украины могут проголосовать за 39 кандидатов. По результатам соцопросов, за неделю до выборов лидировал Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

По данным Центризбиркома Украины, явка на избирательные участки по состоянию на 15.00 составила около 45%. Наиболее активно голосуют жители центральных областей страны. Так, наибольший уровень явки избирателей на участки демонстрируют Запорожская (49%), Полтавская (48,8%) и Днепропетровская (48,7%) области.

Самая низкая явка на данный момент наблюдается в Черновицкой (36%), Ивано-Франковской (38,5%) и Львовской (41%) областях.

Крымские политологи сделали прогноз, кто может обогнать конкурентов в погоне за креслом президента.

- Я знаю кто победит на этих выборах на Украине. Однозначно, победу одержит кандидат, ориентирующийся на США. Зеленский, Тимошенко и Порошенко, как лидеры избирательной гонки, являются таким себе коллективным кандидатом на пост главы государства от Вашингтона. Я даже не исключаю того, что Госдеп дал некоторые надежды или даже гарантии по поддержке этим политикам. США всегда контактировали с несколькими политическими силами на Украине. Это в их стиле, - отметил политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, некоторые люди на Украине обманываются на счет Зеленского, поскольку в случае его победы на выборах он продолжит антироссийский курс своего предшественника. - При нем не будет существенных изменений в гуманитарной политике. Его временный успех заключается в том, что у него нет политического рейтинга, он популярен как артист в украинском обществе и только за счет этого обстоятельства может рассчитывать на победу на этих выборах. Украинцы, которые будут голосовать за Зеленского, по сути, отдают свой голос коту в мешке. Это очевидно, - выразил свое мнение Иван Мезюхо.

Однако он не списал бы со счетов и Петра Порошенко, поскольку за счет админресурса нынешний глава украинского государства может пройти во второй тур, а «потом построить свою избирательную кампанию по принципу кампании Ельцина «Голосуй или проиграешь».

Что касается Юлии Тимошенко, по мнению политолога, она может стать жертвой фальсификаций и манипуляций команды Порошенко.

- Однако если она пройдет во второй тур вместе с Зеленским, это будет на руку украинскому олигарху Коломойскому. В случае победы Тимошенко или Зеленского, он сможет тут же вернуться с вынужденной ссылки на Украину и вернуть свои бизнес-активы. По крайней мере, у него есть такие надежды, - заключил Иван Мезюхо.

По мнению политолога Владимира Джараллы, во второй тур пройдет Петр Порошенко.

- Ему должен помочь административный фактор. Его соперником вполне может быть Зеленский, так как у Тимошенко сильный антирейтинг, ее считают просто другим вариантом Порошенко, и голосовать за нее скорее готовы те, для кого Порошенко неприемлем, но и Зеленский не воспринимается серьезно. Однако их число уступает числу тех жителей Украины, которые хотят отдать голос за Зеленского , то ли как за надежду, то ли из принципа, что дальше все равно уже некуда. Потому отсутствие фаворита и жесткое соперничество делают прогноз трудным. И вот тут решающую роль будет играть главный арбитр - посольство США на Украине. Они и решат, принять ли доказательства фальсификаций, которые соперники соберут друг на друга, и кому, в итоге, присудить победу, - отметил политолог.

Джаралла подчеркнул, что ни один из альтернативных Порошенко претендентов не сможет выйти за определенные кураторами границы и антироссийская риторика продолжится.

- Единственное, что можно предсказать точно - и Тимошенко, и стоящий за Зеленским Коломойский однозначно начнут новый передел экономического пирога уже в своих интересах, - добавил Владимир Джаралла.