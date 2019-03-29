В Севастополе проинспектировали качество ремонта дорог

В начала марта в Севастополе специальная комиссия активно проверяет качество ремонта автомобильных дорог, которые находятся на гарантийном обслуживании подрядчиков.

К настоящему времени обследовано 23 объекта капремонта – по всем составлены комиссионные акты, выявлено несколько дефектов покрытия, а также установлены сроки их устранения.

- Проинспектировано 32 объекта ремонта 2015-2018 годов, на 7 из которых обнаружены незначительные дефекты, такие как продольные трещины и ямочность, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Так, комиссия выявила ямочность дороги на проспекте Генерала Остряков. Также на площади Пирогова были разрушены продольные соединительные швы асфальтобетонного покрытия, а на дороге Танковое-Оборонное обнаружены локальные разрушения слоя покрытия.

По итогам обследования подрядчикам направят официальные письма об устранении дефектов, которые последние будут исправлять за собственные средства.

Напомним, что гарантийный срок на ремонт автомобильных дорог составляет от 4-5 лет.