2019-03-29T19:27:44+03:00
Общество

Глаз радуется: В Севастополе зацвели поля тюльпанов и нарциссов

Коммунальщики высадили около 320 тысяч растений по всему городу
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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На клумбах центральных улиц Севастополя с приходом весны расцвели поля тюльпанов и нарциссов.

Для оформления города коммунальщики использовали около 20 видов тюльпанов, четыре вида нарциссов и гиацинты.

Всего было высажено около 320 тысяч луковичных растений по всему городу – это более 60 клумб.

- Растения вписаны в соответствующие формы, созданные из многолетников. Также создаются новые клумбы с геометрическими формами и узорами, – сообщил директор ГБУ «Парки и скверы» Александр Федяков.

С 15 мая по 1 июня. на клумбах появятся еще 260 тысяч саженцев петунии, тагетеса, сальвии, ипомеи, гацании, пеларгонии, агератума и бегонии. Работы пройдут с 15 мая по 1 июня.

Кроме того, власти запланировали высадить 12 тысяч саженцев роз и около 3,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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