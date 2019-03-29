2019-03-29T19:27:44+03:00
Общество

В центре Севастополя начнут монтировать крупнейший в городе скейт-парк

Открыть новый спортивный объект планируют в середине апреля
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

На территории Арт-бухты в Севастополе в ближайшие выходные начтут монтаж самого большого в городе скейт-парка.

- Именно пожелания горожан, которые видят Арт-бухту точкой общественного досуга, стало стимулом для приобретения и установки нового, более интересного и современного скейт-парка. Монтажные работы начнутся уже в эти выходные, а торжественное открытие мы планируем провести в середине апреля, – отметил начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Скейт-парк будет состоять из 16 фигур разной величины и сложности. Поверхность для катания - влагостойкая ламинированная фанера с антискользящим покрытием.

Разные фигуры спортивного объекта позволят тренироваться не только скейтбордистам, но и роллерам, а также велосипедистам.

Поставщик оборудования для парка – одна из лучших компаний России в этой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
В Севастополь впервые прибыла дизельная подводная лодка «Великий Новгород»
Почти тридцать улиц Симферополя останутся без света 30 марта
Полицейские за несколько часов нашли в Симферополе пропавшую 15-летнюю девочку
Работы по реставрации крепости Керчь начнутся в 2019 году
В Крыму в 2019 году начнут разрабатывать «Многофункциональную карту жителя»
Девушка, которая наехала на кота в центре Симферополя, заплатит штраф
В Феодосии вспыхнул пожар в пятиэтажке: Эвакуировали 25 человек
С 1 апреля в Крыму начнется летний пожароопасный сезон: Какие правила нужно знать
У керченского предпринимателя нашли 15 тысяч пачек контрафактных сигарет
На юге и востоке Крыма хотят построить въездные ворота
Погода в Крыму на 29 марта: переменная облачность и до +9 градусов
В Керчи управляющая компания незаконно присвоила более 8 миллионов рублей
Симферополь 29 марта частично останется без света
Глава Крыма пообещал разобраться с увольнением сотрудников из республиканской психбольницы
За пять лет крымские таможенники изъяли 55 килограммов наркотиков
Под Феодосией дайверы-любители нашли 500 килограммовую бомбу
Заброшенное мусульманское кладбище в Бахчисарае хотят благоустроить
В Крыму комплексы «Панцирь» провели учения по уничтожению воздушной цели
За 2018 год в Крыму выявили 4 тысячи нарушений прав предпринимателей
В Евпатории жилые дома культурного значения попадут в отдельную программу капремонта
После приезда Аксенова в Евпатории нашли «потерявшуюся» в мусоре улицу
Жителей Симферополя обманывают мошенники под видом работников Пенсионного фонда
В Симферополе отдали под вырубку в Гагаринском парке 1190 деревьев