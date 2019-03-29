В центре Севастополя начнут монтировать крупнейший в городе скейт-парк

На территории Арт-бухты в Севастополе в ближайшие выходные начтут монтаж самого большого в городе скейт-парка.

- Именно пожелания горожан, которые видят Арт-бухту точкой общественного досуга, стало стимулом для приобретения и установки нового, более интересного и современного скейт-парка. Монтажные работы начнутся уже в эти выходные, а торжественное открытие мы планируем провести в середине апреля, – отметил начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Скейт-парк будет состоять из 16 фигур разной величины и сложности. Поверхность для катания - влагостойкая ламинированная фанера с антискользящим покрытием.

Разные фигуры спортивного объекта позволят тренироваться не только скейтбордистам, но и роллерам, а также велосипедистам.

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