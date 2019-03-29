2019-03-29T19:27:44+03:00
Общество

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Севастополе: где перекроют дороги, когда начнутся

"Комсомолка" узнала актуальное расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Севастополе
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Репетиция Парада Победы в Севастополе - достойное зрелище!Репетиция Парада Победы в Севастополе - достойное зрелище!Фото: Анна САДОВНИКОВА
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В Севастополе запланировано три репетиции – две обычные и одна генеральная, которая, как правило, проходит за день до начала самого празднования.

"Комсомольская правда - Крым" узнала расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Севастополе.

Предварительно уже известны две даты - это 5 и 7 мая. По улицам города пройдут 1,5 тысяч военнослужащих и 31 единица боевой техники.

Парад пройдет от площади Нахимова по улице Ленина, проспекту Нахимова до площади Лазарева.

КАКИЕ ДОРОГИ ПЕРЕКРОЮТ

По предварительным данным, дороги на время репетиций Парада Победы 9 мая в Севастополе перекроют по следующим адресам:

- 7 мая по участку ул. Леваневского от пл. Захарова до ул. Каманина и по ул. Доронина (с 6.00 до 22.00);

- 9 мая по ул. Ленина от пл. Суворова – пр. Нахимова до пл. Лазарева (с 14.00 до 18.00);

- 9 мая на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на пр. Нахимова, на ул. Советская от ул. Ленина до ул. Воронина, на ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск (с 18.00 до 23.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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