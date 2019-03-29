2019-03-29T19:27:44+03:00
Общество

В Севастополе ФЦП оказалась под угрозой срыва

Депутаты Заксобрания города отклонили бюджетные правки правительства по важнейшим проектам
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба Законодательного собрания СевастополяФото: пресс-служба Законодательного собрания Севастополя
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Депутаты Законодательного собрания Севастополя не одобрили предложенные правительством правки в бюджет города, которые касаются распределения средств по Федеральной целевой программе.

По словам вице-губернатором города, часть депутатов своим решением, по сути, поставила под угрозу реализацию ряд ключевых проектов.

- В итоге свыше 20 важнейших для города мероприятий ФЦП могут быть приостановлены, если эта позиция возобладает в ходе пленарного заседания 2 апреля, - отметил Илья Пономарев.

Кроме того, из-за демарша отдельных депутатов в ходе заседания бюджетной комиссии может сорваться и реконструкция Парка Победы, продолжил вице-губернатор.

Речь идет о 205 миллионах рублей, которые как раз в бюджетных правках правительства должны были вернуться из федерального бюджета в городской и пойти на завершение работ в парке.

- Для того чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло, губернатором будет инициировано рассмотрение вопроса о поправках, предложенных правительством, на заседании фракции «Единая Россия» в понедельник, 1 апреля, - заключил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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