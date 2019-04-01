В Севастополе упростили ввод в эксплуатацию проблемных многоэтажек

Правительство Севастополя принято постановление, которое упрощает ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных еще по украинским разрешительным документам.

Благодаря этому решению порядка десяти проблемных домов можно будет ввести в эксплуатацию в ближайшее время – всего их в городе 28.

По словам директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, документы украинского образца, как правило, были декларативные. Очень часто они не совпадали с тем, что реально было построено на земельном участке, ведь застройщики возводят незадекларированные квартиры, дополнительные этажи и так далее.

Кроме того, застройщики не благоустраивали прилегающую территорию, что предусмотрено законом.

- Формально это не позволяло вводить их в эксплуатацию. Сейчас это не будет являться препятствием при вводе. Но подчеркну, при этом дома должны в полной мере соответствовать всем техническим нормам безопасности, а также нашим региональным нормативам градостроительного проектирования, - добавил Александр Моложавенко.

Напомним, на сегодняшний день уже введен в эксплуатацию ЖСК «Летчики». Аналогичным образом развивается ситуация и с ЖК «Престиж», и ЖСК «Геракл», ЖК «Корабел». Глава города лично встречался с пайщиками и застройщиками каждого из домов.