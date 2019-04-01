Губернатор Севастополя дал чиновникам срок до 10 мая, чтобы закончить два важных транспортных объекта в городе

Губернатор Дмитрий Овсянников распорядился ограничить срок действия служебных контрактов вице-губернатора Владимира Базарова и и.о. директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова 10 мая.

Если к этой дате на улице Симонка не закончат ремонт, а у отреставрированного сквера вблизи Свято-Георгиевского монастыря на Фиоленте не появится парковка, чиновники лишатся работы.

- Владимир Васильевич, я прошу каждый свой рабочий день начинать в 8:00 на улице Симонка. Это ваша задача организовать работу подрядчика и добиваться выполнения обозначенных сроков сдачи объекта, – обратился Дмитрий Овсянников к вице-губернатору.

Глава города добавил, что жители этой многострадальной улицы через соцсети жалуются и присылают фото, на которых явно недостаточно рабочих и дорожной техники на объекте.

Владимир Базаров ответил, что сейчас на ремонт на улице Симоное в самом разгаре – 2,7 тысяч подземных коммуникаций пришлось вынести, этот факт осложнил работы.

Кроме того, губернатор напомнил чиновникам, курирующим транспортную сферу, к 1 апреля у Свято-Георгиевского монастыря должна была заработать парковка – это прямое поручение не было выполнено.

- Если до 10 мая не будет парковки и отремонтированной улицы Симонка – мы вам торжественно вручим «благодарности» за проделанную работу», – заключил Дмитрий Овсянников.

Напомним, на улице Симонок с конца прошлого года из-за незавершенного капитального ремонта затруднено движение автомобильного транспорта. Ранее подрядчик объяснял задержку с укладкой асфальтового покрытия неблагоприятными погодными условиями и дал обязательство проложить первый слой асфальтобетонного покрытия по всей длине дороги к 1 апреля.