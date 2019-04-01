2019-04-01T18:01:15+03:00
Общество

Педагоги Севастополя получат надбавки за переподготовку и повышение квалификации

А компенсация за обучение составит до 30 тысяч рублей
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Педагоги Севастополя, прошедшие переподготовку и повышение квалификации, получат надбавки к зарплате – им также компенсируют расходы на обучение. Постановление об этом принято на заседании правительства города.

Правда, финансово простимулируют только тех преподавателей, кто работает в подведомственных департаменту образования учреждениях.

- Мы принимаем постановление, в соответствии с которым педагоги, самостоятельно прошедшие переподготовку, получат компенсацию в размере до 30 тысяч рублей. А все учителя, прошедшие обучение и повышение квалификации, получат стимулирующие надбавки к заработной плате, – рассказал Дмитрий Овсянников.

Чтобы севастопольские педагоги получили советующие надбавки, для начала необходимо откорректировать городской бюджет.

Правительство Севастополя уже направило в Законодательное собрание правки, которые улучшат условия оплаты труда учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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