Педагоги Севастополя получат надбавки за переподготовку и повышение квалификации

Педагоги Севастополя, прошедшие переподготовку и повышение квалификации, получат надбавки к зарплате – им также компенсируют расходы на обучение. Постановление об этом принято на заседании правительства города.

Правда, финансово простимулируют только тех преподавателей, кто работает в подведомственных департаменту образования учреждениях.

- Мы принимаем постановление, в соответствии с которым педагоги, самостоятельно прошедшие переподготовку, получат компенсацию в размере до 30 тысяч рублей. А все учителя, прошедшие обучение и повышение квалификации, получат стимулирующие надбавки к заработной плате, – рассказал Дмитрий Овсянников.

Чтобы севастопольские педагоги получили советующие надбавки, для начала необходимо откорректировать городской бюджет.

Правительство Севастополя уже направило в Законодательное собрание правки, которые улучшат условия оплаты труда учителей.